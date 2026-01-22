Alertan sobre alarmante cantidad de denuncias por abandono de animales

Desde la Dirección de Gestión Ambiental, División de Áreas Protegidas y Bienestar Animal, informaron que a diario reciben denuncias por casos de abandono de felinos y caninos en la vía pública, patios baldíos, viviendas deshabitadas y otros espacios.

Mika Takimoto, encargada de la División de Bienestar Animal de la Municipalidad de Ciudad del Este, explicó que las denuncias más frecuentes están relacionadas con perros atados, abandonados o que no son asistidos por sus propios dueños.

“La mayor parte de las veces se encuentran dentro de las viviendas, sin los cuidados pertinentes, atados a la intemperie, bajo la lluvia o el sol. Son animales que la gente rescata, adopta o compra, pero los tienen en condiciones insalubres, sin agua, sin comida y sin un refugio digno”, expresó.

Muchos de los denunciados alegan que desconocían los cuidados que deben brindar a los animales y otros incluso creen que no es necesario tener esos cuidados.

Las intervenciones municipales se limitan a animales mal cuidados en residencias o con dueños, pero que permanecen en las calles. Es decir, no realizan rescates de la vía pública debido a que no cuentan con un refugio.

“No tenemos un refugio ni un lugar digno para que nosotros también podamos tener bien a los animales, porque no es solo sacarlos de la calle para hacinarlos en algún sitio en condiciones precarias; lo que hay que hacer es brindarles todo lo básico para que el animal esté bien”, explicó.

¿Dónde denunciar?

Las denuncias por abandono o maltrato animal pueden realizarse en la mesa de entrada de la Municipalidad de Ciudad del Este, en la comisaría más cercana o ante el Ministerio Público (Fiscalía).

Desde la comuna esteña indicaron que no brindan información sobre los denunciantes, ya que en muchos casos se trata de vecinos o personas cercanas que prefieren mantener el anonimato para evitar inconvenientes.

El maltrato y el abandono animal constituyen delitos penados por la legislación vigente, por lo que los casos denunciados son derivados a las instancias correspondientes para su investigación y sanción.

Ante la gran cantidad de denuncias, la institución municipal intensifica las acciones de concienciación y control, e insta a la población a asumir un compromiso real con la tenencia responsable de mascotas, recordando que los animales requieren cuidados, alimentación, atención veterinaria y protección permanente.

Asimismo, recomiendan la castración como una medida fundamental para prevenir camadas no deseadas, reducir la propagación de enfermedades transmisibles entre animales, disminuir comportamientos agresivos y mordeduras, y contribuir al control poblacional.

Clínica veterinaria municipal

La Municipalidad de Ciudad del Este está construyendo una clínica veterinaria. La obra se encuentra en su fase final y se prevé que concluya el próximo mes.

“Tenemos altas expectativas porque va a contar con muchos servicios a costo social para que la gente pueda aprovecharlos y, sobre todo, para que las personas de escasos recursos tengan acceso a estos servicios, sin que el costo sea una limitante”, señaló.