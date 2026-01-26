Choque entre camioneta y motocicleta se cobra la vida de un trabajador de estancia en Amambay

La Dirección de Amambay de la Policía Nacional informó sobre un nuevo caso de siniestro vial con derivación fatal. el fallecido fue identificado como Arnaldo Colmán Verón, paraguayo de 35 años, trabajador de un establecimiento rural cercano al lugar del hecho, quien conducía una motocicleta.

El otro vehículo involucrado se trata de una camioneta que era guiada por Adalmir Sebastián Areco González, de 24 años quien quedó aprehendido, fue sometido a alcotest arrojando resultado negativo, según los intervinientes.

El trágico hecho ocurrió en la tarde de este lunes sobre la Ruta PY05 que conecta la ciudad de Pedro Juan Caballero con Concepción, en zona de la colonia Guavirá, distrito de Cerro Corá a unos 40 km de esta capital departamental.

¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho?

Detalles específicos sobre las circunstancias del accidente fatal aún no fueron revelados. El suboficial Lidio Paranderi, jefe de la Subcomisaría N°6 de Guavirá, indicó que, según la versión del conductor de la camioneta, ambos rodados circulaban por una misma dirección, pero repentinamente el motociclista que viajaba por la banquina subió a la pista y se produjo el impacto que derivó en la muerte del conductor del biciclo.

Agentes de criminalística marcaron presencia en la escena del mortal percance para el procedimiento de rigor tendiente al esclarecimiento del caso.