26 de enero de 2026 - 01:15

Video: incendio consumió antigua parada de taxis sobre la avenida Defensores del Chaco

Un incendio se registró en una antigua parada de taxis ubicada sobre la avenida Defensores del Chaco y su intersección con Ypacaraí, en la ciudad de Villa Elisa. Bomberos voluntarios de la 5ª Compañía de Lambaré intervinieron y lograron controlar las llamas sin que se registren personas heridas.

Por ABC Color

El capitán Diego Vera, de la 5ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Lambaré, informó que el incendio afectó a una casilla en desuso, que anteriormente funcionaba como parada de taxis y que en los últimos años era ocupada ocasionalmente por personas adictas.

Materiales inflamables en el interior

Bomberos controlan incendio en casilla abandonada en Villa Elisa.
Según explicó el bombero, en el interior del lugar había colchones, ropas y muebles viejos, lo que facilitó la propagación del fuego. Indicó además que, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía, ya se habían registrado intentos previos de quema de colchones en el sitio.

“La casilla estaba fuera de uso desde hace aproximadamente tres años. Esta vez lograron provocar el incendio”, señaló Vera.

Sin heridos ni riesgo para viviendas

El capitán aclaró que no se registraron personas lesionadas y que tampoco existió peligro de propagación a viviendas aledañas, ya que el fuego se limitó únicamente a la estructura de la casilla.

“Lo que llamó la atención fue la magnitud de las llamas, pero no hubo inconvenientes para controlar el incendio”, sostuvo.

Intervención oportuna

La rápida intervención de los bomberos permitió sofocar el fuego y evitar mayores daños. Vecinos del lugar indicaron que la estructura era cuidada por la comisión vecinal, pese a encontrarse abandonada desde hace varios años.