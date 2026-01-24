Policiales
24 de enero de 2026 - 15:32

Un gran incendio consume una fábrica de colchones en San Lorenzo

Bomberos de varias ciudades combaten las llamas de un gran incendio en una fábrica de colchones en San Lorenzo.
Bomberos de varias ciudades combaten las llamas de un gran incendio en una fábrica de colchones en San Lorenzo.ABC TV

Bomberos Voluntarios se trasladaron de urgencia esta tarde para combatir un incendio de grandes magnitudes en una fábrica de colchones ubicada en la avenida Avelino Martínez. Se habla de que trabajadores estarían atrapados dentro del predio, pero aún no fue confirmada esa información. Ya ordenaron la evacuación de toda la zona.

Por ABC Color

Pobladores de San Lorenzo reportaron cerca de las 15:00 el inicio de un gran incendio dentro de una fábrica de colchones, en la avenida Avelino Martínez y Río Avay, denominada “Espumol”

Por el momento, se desconoce el origen de las llamas. Testigos afirman que habría trabajadores dentro de la fábrica, que quedaron atrapados en medio de la rápida propagación. No obstante, se desconoce aún la cantidad de afectados.

Bomberos ordenaron la evacuación del barrio

Docenas de bomberos voluntarios acudieron al llamado de emergencia por el incendio de una fábrica de colchones en San Lorenzo este sábado 24 de enero.
Docenas de bomberos voluntarios acudieron al llamado de emergencia por el incendio de una fábrica de colchones en San Lorenzo este sábado 24 de enero.

El comandante general Sergio Villalba detalló que algunos vecinos y trabajadores sacaron colchones en busca de evitar la propagación. No obstante, por seguridad pidieron a todos los vecinos que evacúen 100 metros a la redonda y cierren todas las ventanas de las viviendas, para evitar el ingreso del humo tóxico.

Los vecinos esperan que las llamas sean rápidamente controladas, pues el alto contenido de material inflamable dentro de la fábrica y el calor intenso de este sábado facilitaron la propagación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alrededor de 10 carros de bomberos de varias dependencias trabajan en la zona.

Docenas de bomberos voluntarios acudieron al llamado de emergencia por el incendio de una fábrica de colchones en San Lorenzo este sábado 24 de enero.
Docenas de bomberos voluntarios acudieron al llamado de emergencia por el incendio de una fábrica de colchones en San Lorenzo este sábado 24 de enero.

Toda la infraestructura está comprometida

Bomberos voluntarios de Ñemby midieron con un dron la temperatura en la zona afectada y confirmaron que está en torno a 1200 grados.

El edificio afectado tiene más de 2.000 metros cuadrados y está comprometida toda la estructura de la fábrica, debido a la magnitud de las llamas.

Paul Cáceres de K15 Ñemby mide la temperatura con un dron en la fábrica de colchones afectada por un gran incendio en San Lorenzo.
Paul Cáceres de K15 Ñemby mide la temperatura con un dron en la fábrica de colchones afectada por un gran incendio en San Lorenzo.