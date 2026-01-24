Un gran incendio consume una fábrica de colchones en San Lorenzo

Pobladores de San Lorenzo reportaron cerca de las 15:00 el inicio de un gran incendio dentro de una fábrica de colchones, en la avenida Avelino Martínez y Río Avay, denominada “Espumol”

Por el momento, se desconoce el origen de las llamas. Testigos afirman que habría trabajadores dentro de la fábrica, que quedaron atrapados en medio de la rápida propagación. No obstante, se desconoce aún la cantidad de afectados.

Bomberos ordenaron la evacuación del barrio

El comandante general Sergio Villalba detalló que algunos vecinos y trabajadores sacaron colchones en busca de evitar la propagación. No obstante, por seguridad pidieron a todos los vecinos que evacúen 100 metros a la redonda y cierren todas las ventanas de las viviendas, para evitar el ingreso del humo tóxico.

Los vecinos esperan que las llamas sean rápidamente controladas, pues el alto contenido de material inflamable dentro de la fábrica y el calor intenso de este sábado facilitaron la propagación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alrededor de 10 carros de bomberos de varias dependencias trabajan en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Toda la infraestructura está comprometida

Bomberos voluntarios de Ñemby midieron con un dron la temperatura en la zona afectada y confirmaron que está en torno a 1200 grados.

El edificio afectado tiene más de 2.000 metros cuadrados y está comprometida toda la estructura de la fábrica, debido a la magnitud de las llamas.