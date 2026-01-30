Cae supuesta mano derecha del capo narco “Galán”, en Pedro Juan Caballero

Un hombre identificado como Sergio Denis Sierra Ayala, de 33 años fue capturado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay. Tenía orden de captura pendiente por lavado de dinero en nuestro país y requerido en Brasil por asociación criminal y tráfico de drogas, perfil que lo señala como un sujeto de alta peligrosidad, con posible conexión con grupos criminales del vecino país.

El detenido fue interceptado por personal policial en la vía pública cuando se desplazaba en una motocicleta y al ser requerido acerca de su identidad se presentó como Alan Rodrigo Godoy y exhibió una cédula paraguaya de contenido falso con ese nombre, según informó el comisario Abel Cantero, subjefe de Investigaciones de la Policía en Amambay.

La operación se hizo en la noche del jueves sobre General Bruguez e Iturbe del barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero, según detalló Cantero.

Detenido es “mano derecha de Galán”, afirman

El ciudadano paraguayo identificado como Sergio Denis Sierra Ayala, es sindicado como “mano derecha” del capo narco preso en Brasil desde 2018, Elton Leonel Rumich Da Silva, alias Galán, figura del crimen organizado que ganó en notoriedad desde el asesinato de Jorge Rafaat Toumani, ocurrido en 2016, en Pedro Juan Caballero, cuando se le atribuyó el papel de “organizador” del mortal ataque y se le sindicó como el nuevo “patrón de la frontera”.

“Este detenido (Denis Sierra) era parte del primer anillo de Galán”, indicó el comisario Abel Cantero, quién encabezó el procedimiento de captura.