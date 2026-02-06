Balean una ferretería en Pedro Juan Caballero

La ferretería D y A ubicada en la fracción Luz Bella de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue objeto de disparos, según informó este viernes la Policía Nacional. Los investigadores manejan la identidad de un sospechoso y realizan las tareas para esclarecer el caso según informaron.

El comisario Aníbal Franco, jefe de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, dijo que están realizando las averiguaciones correspondientes con la gente de criminalística y que el propietario de la casa comercial dio algunas informaciones importantes sobre las que los investigadores están trabajando.

Detalló que fueron 3 a 4 disparos efectuados contra la ventana de blindex del establecimiento comercial. El hecho habría ocurrido durante la madrugada pero recién después de la 08:00 horas de este viernes, el propietario se percató y dio aviso a la Policía.

Autor estaría identificado y trasfondo sería una ínfima deuda

El comisario Aníbal Franco, señaló que el propietario de la casa comercial que resultó con daños materiales dio informaciones importantes para la investigación.

En ese sentido, indicó que según la víctima, en la víspera hubo una discusión entre el comerciante y un hombre cuya identidad no fue revelada, por una deuda que sería ínfima. Si bien el jefe policial no reveló el monto, algunas fuentes aseguraron que la deuda era de apenas G. 150.000.

La discusión por dicha deuda habría subido de tono hasta el punto que al retirarse del local, el ahora sospechoso habría dicho en forma amenazante que “eso no se quedaría así”, según indicó el jefe policial.

El mismo agregó que los investigadores están analizando imágenes de circuito cerrado y las informaciones que van recabando para tratar de dilucidar el caso.