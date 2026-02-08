Policiales
08 de febrero de 2026 - 10:10

Expulsan del país a supuesto sicario brasileño detenido en Pedro Juan Caballero

Adriano José Normilio (48), expulsado de Paraguay y entregado a Brasil.
Un ciudadano brasileño de 48 años, señalado como supuesto autor de varios asesinatos y asaltos, que contaba con 8 órdenes de captura en su país, fue expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades brasileñas, según informó este domingo la Policía Nacional; el mismo había sido detenido el viernes por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la institución en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Por Eder Rivas

Un ciudadano brasileño identificado como Adriano José Normilio, alias Maozinha, de 48 años, fue expulsado de Paraguay y entregado a la Policía Federal de Brasil; la diligencia se llevó a cabo en la oficina de la Dirección de Migraciones en Pedro Juan Caballero, con participación de la delegación paraguaya del Comando Bipartito, en el marco del acuerdo de cooperación policial internacional, según informó este domingo la Policía Nacional, mediante un comunicado emitido por la jefatura de la Comisaría 2da. de esta ciudad.

El hoy enviado de vuelta a su país, fue detenido el viernes último en el barrio Jardín Aurora de esta capital departamental. En el momento del procedimiento se presentó con un documento de identidad de contenido falso y portaba una pistola por lo que se presume que planeaba cometer un ilícito en territorio nacional.

De su poder, además del arma, también se incautó dos celulares, la motocicleta en la que circulaba y el documento falso que portaba.

Una pistola y otras evidencias incautadas del poder del brasileño detenido en Pedro Juan Caballero.
Se fugó de una cárcel y tenía 8 órdenes de captura

Adriano José Normilio (48), alias Maozinha, considerado un “sanguinario sicario de los más buscados en su país”, según la Policía, fue interceptado y detenido por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) en la tarde del viernes último durante una patrulla en el barrio Jardín Aurora, al sur de Pedro Juan Caballero.

Tras la verificación acerca de su identidad, se constató que registraba una fuga de una cárcel de San Pablo, Brasil y que contaba con 8 órdenes de captura pendientes por hechos de homicidio y robo agravado que cometió en su país, según informaron los intervinientes.