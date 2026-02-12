Asalto en Coronel Bogado: ministro explica cómo ubicaron a los responsables de los explosivos

Dos personas fueron detenidas ayer en el marco de la investigación de un asalto armado con explosivos a una sede de la empresa agroindustrial Algisa en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, ocurrido el pasado martes.

Los detenidos son José Antonio Insfrán (68 años) y Eugenia Insfrán Dávalos (32), señalados como responsables de la adquisición de los explosivos que fueron presuntamente utilizados por los asaltantes.

“A partir de la compra, el explosivo queda a cargo del usuario final. Con la trazabilidad, tenemos a las personas que son los usuarios finales. Esos nombres fueron puestos a disposición de la fiscalía, quienes ordenaron su detención“, comentó el ministro de Defensa, Óscar González.

Seguidamente, el ministro indicó que desde que se produjo el asalto se comunicó con el director general de material bélico y le dijo que intervenga. “Él me contestó que ya intervino en la situación”.

“Un equipo de la Dirección de Material Bélico se trasladó hasta el lugar y este es el resultado de ese trabajo”, señalo.

Según datos de la Dirección General de Material Bélico (Dimabel), los explosivos fueron adquiridos para uso en una cantera del departamento de Concepción bajo responsabilidad de los dos detenidos.

Ante la consulta de si existen restricciones o exigencias para la compra de estos explosivos, Óscar González indicó: “Existe una serie de condiciones que debe reunir una empresa para que la Dirección de Material Bélico le pueda otorgar ese derecho. Por eso es que la trazabilidad es posible”.