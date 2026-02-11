Asalto y explosión en Itapúa: identifican a responsables de los explosivos

En horas de la madrugada de ayer martes, un grupo de asaltantes armados atacaron una sede de la empresa agroganadera Algisa en la ciudad de Coronel Bogado, departamento sureño de Itapúa, y utilizaron explosivos con el aparente objetivo de vulnerar una caja fuerte.

Los asaltantes aparentemente no lograron su cometido y huyeron en dos automóviles que fueron hallados abandonados horas después. En uno de ellos había dinamita en gel y explosivos plásticos.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, comentó que la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), que regula la comercialización de explosivos en Paraguay, ya intervino e identificó con “nombre y apellido” a los “usuarios finales” de los materiales que habrían sido utilizados durante el asalto.

Lea más: Así fue el asalto y explosión de una empresa agroindustrial en Coronel Bogado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esos datos ya han sido o serán comunicados hoy al Ministerio Público, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin entrar en más detalles, el ministro González dijo que los explosivos habrían sido adquiridos por “empresas que se dedican a explotar canteras”. Añadió que esas empresas no son del sur del país.

Asaltantes siguen prófugos

El ministro resaltó también la rápida intervención de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta que se hallaban en la zona y acudieron “en cuestión de minutos” a apoyar a la Policía en Coronel Bogado.

“Los criminales tuvieron que salir disparados de ahí”, dijo.

Lea más: Confirman que vehículos utilizados en atraco y explosión de empresa agroindustrial figuran como robados

Hasta el momento, los asaltantes que atacaron ayer en Coronel Bogado permanecen prófugos y no han sido identificados.