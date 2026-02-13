Policiales
13 de febrero de 2026 - 18:04

Niño de 5 años muere en incendio de una vivienda en PJC

Bomberos y la Policía Nacional intervienen en el trágico suceso registrado hoy en Pedro Juan Caballero.
Un incendio que consumió una vivienda este viernes en Pedro Juan Caballero derivó en la muerte de un niño que quedó atrapado en medio del siniestro, según datos preliminares.

Por Eder Rivas

Hoy, bomberos tomaron intervención en un incendio registrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero y si bien lograron sofocar el incendio, lamentaron que hubo una pérdida humana.

Las causas específicas del origen del incendio son desconocidas, pero se presume que se produjo un cortocircuito.

Además de los bomberos, agentes policiales también se encuentran en el lugar para dar continuidad a las tareas.

El hecho que ocurrió en el barrio Guaraní conmociona a toda la comunidad de la capital del departamento de Amambay.

