Niño de 5 años muere en incendio de una vivienda en PJC

Hoy, bomberos tomaron intervención en un incendio registrado en la ciudad de Pedro Juan Caballero y si bien lograron sofocar el incendio, lamentaron que hubo una pérdida humana.

Las causas específicas del origen del incendio son desconocidas, pero se presume que se produjo un cortocircuito.

Además de los bomberos, agentes policiales también se encuentran en el lugar para dar continuidad a las tareas.

El hecho que ocurrió en el barrio Guaraní conmociona a toda la comunidad de la capital del departamento de Amambay.

