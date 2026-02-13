Denuncian graves falencias en escuela de Pedro Juan Caballero a pocos días del inicio de clases

La Escuela Don Ívar González Safstrand, ubicada en el asentamiento Romero Kue, a unos 10 km del centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero, presenta varias falencias en cuanto a su estructura edilicia, según denunciaron el director y la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) de la institución educativa. “Tenemos graves problemas como el baño que no funciona hace tiempo, un pabellón con riesgo de derrumbe (declarado por el propio MEC en 2024) y el techo de la cocina (donde también se almacenan los víveres del almuerzo escolar) está averiado y presenta goteras cuando llueve”, indicó el profesor Marcelo Gómez, director de la institución educativa.

Agregó que toda la situación planteada ya fue comunicada a las instancias pertinentes mediante la microplanificación, en tiempo y en forma.

“Pedimos que se esfuercen con nosotros”

Desde la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) de la Escuela Ívar González Safstrand, expresaron su preocupación por la situación presentada en dicha casa de estudios y pidieron al Gobierno una urgente solución a los problemas existentes. “Le digo al ministro (de Educación) que acá estamos necesitados, pido encarecidamente que hagan un esfuerzo con nosotros, hay aulas a punto de caer, un baño que no funciona y un comedor que necesita arreglo. Ojalá que nos hagan caso porque este es un barrio muy retirado de la ciudad y nuestra escuela no tiene los fondos para hacer lo que se necesita”, expresó Osvaldo Páez, presidente del grupo de padres organizados de la escuela.

La Escuela Don Ívar González Safstrand está situada en el asentamiento urbano Romero Kue, a unos 10 km del centro al oeste de la ciudad de Pedro Juan Caballero. La institución cerró el año 2025 con una población de 406 alumnos del preescolar al 6° grado y tiene una proyección de cerca de 450 alumnos para este año lectivo, según estiman los responsables de la casa de estudios.

La absoluta mayoría de los alumnos pertenecen a familias de escasos recursos financieros; muchos de sus padres se dedican a ser jornaleros o realizan changas para el sustento de sus familias, según reportaron desde la institución educativa.