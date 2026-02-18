Concepción: decretan prisión para dos policías denunciados por abuso

De acuerdo con lo dispuesto por la jueza Liz Romero, el suboficial inspector Isidro Cardozo (36), subjefe del puesto policial, y el suboficial segundo Daniel Ortiz (29), personal de planta de la unidad policial, deben permanecer en prisión.

Los acusados de haber abusado de la mujer de 43 años, desde el lunes 16 de febrero permanecen detenidos en la sede de la Dirección de la Policía Nacional en Concepción, ubicada a 7 kilómetros al este del centro urbano de la capital del primer departamento.

El fiscal Pablo Zárate González indicó que los dos policías imputados se exponen a una pena privativa de libertad de hasta 15 años y medio. Además, explicó que actualmente la investigación se encuentra en etapa inicial y que los agentes podrían obstaculizar dicha pesquisa; por eso se solicitó la prisión de los uniformados.

Agregó que la mujer pudo realizar una grabación de audio en el momento en que se encontraba dentro de una de las habitaciones del puesto policial.

“Tenemos un audio que ya se encuentra incorporado legalmente al proceso investigativo. Vamos a realizar la extracción del audio y, posteriormente, la transcripción de todo lo que se escucha en ese material, lo cual da alta consistencia a la denuncia”, sostuvo el agente del Ministerio Público.