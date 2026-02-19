Confirman la muerte del condenado por “crimen por placer”

A través de un comunicado emitido esta mañana, el Ministerio de Justicia indicó que Isaías Raúl Torres estaba recluido en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Según el informe del Servicio de Sanidad Penitenciaria, el interno ingresó al área médica aproximadamente a las 20:10, tras una descompensación. Al momento de su evaluación presentaba pulso yugular palpable pero débil.

A raíz de esa situación, el personal de salud dispuso su traslado urgente al Hospital Regional de Villarrica. Afirman que el recluso recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar básica durante el trayecto.

Una vez en el hospital, el paciente fue evaluado por los médicos de guardia, quienes confirmaron su fallecimiento. Conforme a los procedimientos legales vigentes, se dio aviso a la Fiscalía de turno y al Médico Forense.

Crimen por placer

Gissella Millea e Isaías Torres fueron condenados a 40 años de prisión en el 2017, por el crimen del radialista Agustín Bogado en el 2014.

De acuerdo a la Fiscalía, la pareja acordó seducir a un joven y asesinarlo. El crimen se registró en el barrio San Cristóbal de Asunción.

Los investigadores confirmaron a través de mensajes de texto la frialdad con la cual planificaron el hecho.