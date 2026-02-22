Policiales
22 de febrero de 2026 - 19:14

Buscan a adolescente que desapareció de su vivienda en Santa Rosa

Santa Rosa Misiones
Adriana Diaz Benítez, adolescente denunciada como desaparecida.

Una adolescente de 17 años, identificada como Adriana Diaz Benítez, es buscada por la Policía Nacional tras no regresar a su vivienda ubicada en la compañía Potrero Alto. La denuncia fue realizada por sus padres ante la Subcomisaría S 15, desde donde se activó el protocolo de búsqueda y localización de personas.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Según el informe de la Dirección de Policía Nacional de Misiones – Relaciones Públicas, los padres, Catalino Díaz Salinas (45) e Inocencia Benítez Martínez (44), informaron que cerca de las 00:30 notaron que la joven ya no se encontraba en su habitación. Presumen que la adolescente habría salido de la casa por una ventana.

Los familiares manifestaron además que desconocen las prendas que la menor llevaba puestas al momento de su desaparición. La adolescente es de contextura delgada, tez morena y cabello largo.

Tras la denuncia, los suboficiales Richard Sambuichetti y Favio Cáceres, a bordo del móvil S-150, acudieron al lugar para iniciar las averiguaciones. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Nelson Colman, y a la sección de búsqueda y localización de personas, que continúa con el operativo correspondiente.