Buscan a adolescente que desapareció de su vivienda en Santa Rosa

Según el informe de la Dirección de Policía Nacional de Misiones – Relaciones Públicas, los padres, Catalino Díaz Salinas (45) e Inocencia Benítez Martínez (44), informaron que cerca de las 00:30 notaron que la joven ya no se encontraba en su habitación. Presumen que la adolescente habría salido de la casa por una ventana.

Los familiares manifestaron además que desconocen las prendas que la menor llevaba puestas al momento de su desaparición. La adolescente es de contextura delgada, tez morena y cabello largo.

Tras la denuncia, los suboficiales Richard Sambuichetti y Favio Cáceres, a bordo del móvil S-150, acudieron al lugar para iniciar las averiguaciones. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Nelson Colman, y a la sección de búsqueda y localización de personas, que continúa con el operativo correspondiente.