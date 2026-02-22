Inician las clases entre escombros y materiales en Capiatá y San Antonio

La directiva del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) es iniciar el calendario escolar “como sea”, este lunes, en las escuelas públicas para evitar incumplimientos. Ante esto, muchas comunidades educativas se ven obligadas a improvisar soluciones ante la falta de infraestructura y recursos, entre otros inconvenientes.

La Escuela Básica N° 5583 Puertas del Sol, del barrio Cándida Achucarro de San Antonio, desde setiembre del año pasado tiene un pabellón completo clausurado por peligro de derrumbe. En diciembre iniciaron los trabajos de refacción de la galería del pabellón de un bloque, que presentaba peligro de desplome, por G. 112.318.000.

Sin embargo, en enero, al constatarse que el deterioro comprometía toda la parte del techo, el intendente Santiago Aguilera (PLRA), que busca su reelección, dispuso la clausura del bloque y la suspensión de los trabajos. La decisión la tomó tras el reclamo de los padres para realizar un nuevo llamado, de manera a que la intervención sea integral.

La institución cuenta con 400 alumnos, de los cuales 300 serán afectados por las obras paradas. El pabellón inhabilitado alberga aulas del segundo, cuarto y quinto grados, además de los únicos baños sexados con los que cuenta la institución.

El presidente de la Asociación Cooperadora Escolar (ACE), Celso Salcedo, señaló que las directoras recibieron la indicación de iniciar las clases sin excepción. “Estamos haciendo hasta lo imposible para que los chicos no inicien las clases bajo los árboles. Vimos espacios para que tengan todo lo necesario; vamos a usar la biblioteca y un salón que tenemos disponible. La municipalidad nos acercó siete baños portátiles para utilizar mientras dura la obra, que aún no se sabe cuándo iniciará”, expresó.

El intendente Aguilera prometió ampliar el proyecto con el nuevo llamado, incluyendo la construcción de una cantina con comedor y la refacción total del bloque clausurado.

Clases virtuales

En la Escuela Básica N° 2397 “Virgen de las Mercedes”, del barrio San Jorge de Capiatá, la encargada de despacho, Marlene Martínez, comunicó a los padres de familia que las clases se desarrollarán de manera escalonada y virtual debido a que el local escolar no cuenta con suficiente espacio para albergar a los 300 alumnos matriculados.

Para la refacción de la totalidad de la infraestructura de la institución, el 2 de diciembre de 2025, la Municipalidad de Capiatá, representada por la intendenta Laura Gamarra (ANR-HC) -que busca su reelección-, firmó contrato con la empresa Construcciones de Ramón Ibars, por un monto total de G. 739.112.000 y un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos comenzaron inmediatamente, pero aún falta mucho para que terminen, aunque deberían estar concluidos en marzo.

Docentes y padres de familia, principalmente a través de las ACE, asumen la carga de resolver problemas estructurales que exceden su competencia. La presión por cumplir con el calendario escolar contrasta con la precaria condición de la institución, dejando en evidencia una vez más la brecha entre las directivas administrativas y la realidad que enfrentan las comunidades educativas.

“Es una de las más grandes inversiones en infraestructura. Se está ejecutando dentro del plazo. Este año, desde mañana, vamos a entregar 23 instituciones, hasta el mes de marzo conforme avanzan los días. Mientras, los estudiantes utilizarán bibliotecas, salas de informática, incluso direcciones. Este año vamos a iniciar la ejecución de más obras, siempre cuidando que no se interrumpan las clases”, dijo la intendenta de Capiatá ante nuestra consulta.

