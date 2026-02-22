Motociclista brasileño muere atropellado por un camión en Capitán Bado

Un caso de accidente fatal, fue reportado este domingo por la Comisaría 4ta. de Capitán Bado.

Según un boletín emitido por dicha dependencia policial, el hecho ocurrió el sábado último y resultó víctima Antonio Queiroz Segovia, de 30 años, quien conducía una motocicleta sobre la Ruta PY11 en zona de la colonia Potrerito del distrito perteneciente al Departamento de Amambay.

La víctima fue atropellada por un camión guiado por Alberto Rojas Vázquez, de 59 años, agricultor.

Desde la Policía Nacional indicaron que según manifestaciones del conductor del vehículo de gran porte, el mismo activó su señalero de giro a la derecha para ingresar a su propiedad y al realizar la maniobra, escuchó el impacto; posteriormente se procedió a su aprehensión.

Conductor del camión fue imputado

La fiscala de turno de Capitán Bado, Sarita Bonzi informó que imputó al conductor del camión identificado como Alberto Rojas Vázquez (59) por el hecho punible de Homicidio Culposo y solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión. El planteamiento de la representante del Ministerio Público sería resuelto el lunes por el juez de turno.

Fallecido recibió la moto de regalo, un día antes del accidente

Según fuentes cercanas a la familia, el ahora fallecido Antonio Queiroz Segovia (30), recibió de regalo de parte de su padre, un día antes del hecho, la motocicleta involucrada en el mortal percance.

Agregaron que ese día la víctima salió de la cárcel, donde estuvo recluido por un caso de violencia familiar.