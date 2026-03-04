Concepción: niño de 2 años muere electrocutado

Aproximadamente a las 09:30 de este miércoles se reportó el deceso del niño que se encontraba en la propiedad de Francisco Ramón Fernández Salomón, de 55 años. Sus padres trabajan en ese lugar, según las informaciones recabadas.

El informe de la Subcomisaría 18ª, ubicada en Laguna Cristo Rey, señala que el menor sufrió una descarga eléctrica al entrar en contacto con una congeladora.

Los padres del niño se percataron de lo ocurrido y llevaron a la víctima hasta la Unidad de Salud de la Familia (USF), ubicada en la comunidad de Hugua Po’i, San Rafael, donde el médico Mario Cazal indicó que el menor llegó sin signos de vida. La causa de muerte fue electrocución.

El caso fue informado a la fiscal Carolina Quevedo Lailla.