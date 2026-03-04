Capturan a dos hombres armados tras hurto de motocicleta

El comisario Modesto Vera, jefe de la Comisaría 18ª de Asunción, explicó que el procedimiento se originó tras el hurto de una motocicleta en jurisdicción de la Comisaría 6ª.

Gracias al sistema de GPS con que contaba el biciclo, los uniformados siguieron su desplazamiento hasta la zona de Zorrilla de San Martín, donde montaron un operativo preventivo en la intersección con Teniente Garay.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero fueron perseguidos por patrulleras. En medio de la maniobra, los agentes embistieron la motocicleta, provocando la caída de los ocupantes al pavimento.

Intentaron escapar a pie y estaban armados

Pese al choque, ambos intentaron darse a la fuga corriendo, pero fueron reducidos tras un forcejeo en la vía pública.

Durante la aprehensión, cayeron varias evidencias, entre ellas un revólver calibre 32 con tres cartuchos sin percutir, además de un machete y un cuchillo. También se incautaron teléfonos celulares y una chapa perteneciente a otra motocicleta.

“Se notaba que eran personas peligrosas”, afirmó Vera, al señalar que ambos cuentan con múltiples antecedentes por homicidio, robo y hurto agravado.

Recuperan motocicleta robada

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 del martes, sobre las calles Del Maestro y Dr. Mora, en Villa Morra, jurisdicción de Asunción.

La motocicleta recuperada es una Kenton DKR200, año 2025, denunciada como hurtada por Edgar Javier González Mancuello, de 31 años, domiciliado en Luque.

El biciclo permanece a disposición del Ministerio Público y será entregado a su propietario una vez cumplidos los trámites legales.

Detenidos con frondosos antecedentes

Los aprehendidos fueron identificados como Hermógenes Ropón, de 62 años, y Gilberto David González Araujo, de 34, ambos domiciliados en Asunción.

Según el informe policial, Ropón registra antecedentes por homicidio (1994), robo (1995) y hurto agravado en distintos años. Por su parte, González Araujo cuenta con antecedentes por violación de la patria potestad, robo y reiterados casos de hurto agravado.

El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público, específicamente a la Unidad Penal N° 20, a cargo de la fiscal Teresa Sosa, quien dispuso que ambos permanezcan detenidos en la sede policial.