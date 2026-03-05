Detienen a exgobernador de Central Magno Duarte, prófugo de la justicia

Agentes del Departamento de Investigación de la Policía Nacional detuvieron hoy en el barrio Barcequillo de San Lorenzo a Magno Duarte Cubas, quien ingresó a la gobernación de Central por el partido Unace para completar el periodo de Carlos Amarilla, quien renunció en el 2013 para candidatarse a senador.

Magno Duarte Cubas fue condenado en el 2019 a dos años y medio de prisión por lesión de confianza por un monto de G. 2.000 millones de la merienda escolar de la gobernación. Por esta condena ya contaba con cuatro órdenes de detención.

De acuerdo a los datos, se comprobó un doble pago de galletitas que pertenecían a la merienda escolar que nunca llegaron a las instituciones que debían ser beneficiadas. El contrato decía que con el pago de la merienda escolar, incluía la distribución, pero la gobernación realizó otro pago más para la distribución y aun así las galletitas no llegaron a las instituciones correspondientes.

“Esta persona ya estaba condenada. Se tuvo una reunión interinstitucional con la Fiscalía y la Policía Nacional, que a través del Departamento de Investigación de Asunción se logró la detención de esa persona tras localizarla, tras días de información para la ubicación de su domicilio. Manejamos mucha información , ya que tenía varias direcciones, estábamos descartando de a una, hasta que esta semana confirmamos que vivía en la zona de San Lorenzo. Es una vivienda familiar donde él estaba residiendo los últimos meses”, detalló el subcomisario Alcides Brítez.

Causa de lesión de confianza

Por su parte el exgobernador liberal Carlos Amarilla fue sobreseído de la causa, pero hay al menos cuatro personas más que fueron procesadas en este caso.

Según comentó el subcomisario, el detenido mencionó que se cambiaba de vivienda, pero siempre en el departamento Central, lo que le ayudó a estar casi siete años prófugo de la justicia.