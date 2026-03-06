Universitaria muere tras ser arrollada en Ypané

El conductor del vehículo que protagonizó el accidente quedó en el lugar y luego fue liberado por el Ministerio Público para que pueda asistir en el hospital a la estudiante hasta que finalmente expiró.

La víctima fatal fue identificada como Mirian Margarita Duarte Cabañas (22), oriunda de Santa Rosa del Mbutuy, departamento de Caaguazú, estudiante del cuarto curso de contabilidad y al mismo tiempo estaba trabajando para una firma distribuidora de telas con el fi de solventar sus estudios, actualmente estaba viviendo a pocas cuadras del lugar de la tragedia.

Chofer quedó en el sitio

El vehículo que protagonizó el percance fue un automóvil Toyota Allex de color dorado, con matrícula BPU 208, al mando de Antonio David Arevalos (35), domiciliado en el barrio San Francisco de la ciudad de Ypané, quien se encuentra procesado por el hecho.

Lea más: Adolescente murió en accidente de tránsito en Lambaré

Alrededor de las 21:00 del jueves, Mirian regresaba a su casa y tras descender en la parada que está ubicada en las cercanías de su vivienda aparente intentó cruzar corriendo la calle, pero tras dar una par de pasos sobre el pavimento salió al paso del automóvil que definitivamente circulaba a una alta velocidad por la ruta General Bernardino Caballero, hacia el centro de la ciudad de Ypané.

Según testigos, el conductor de vehículo ni siquiera atinó a frenar y se llevó por delante a la jovencita, quien salió despedida y cayó a unos metros tras sufrir el violento impacto. Mirian aparentemente cayó de cabeza sobre el asfaltado y quedó inconsciente en el lugar, donde fue reanimada por los bomberos, quienes luego la derivaron al Hospital de Ñemby, donde falleció en los primeros minutos de la madrugada del ayer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Vecinos y amigos en Ypané se unieron para trasladar los restos de la universitaria hasta su ciudad natal, donde la velaron y finalmente la sepultaron.