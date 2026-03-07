Alerta MAFE por la desaparición de una adolescente en Caaguazú

La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, emitió una Alerta MAFE tras la desaparición de Rafaela Angélica Albert Mendoza, de 15 años de edad. La menor fue vista por última vez el viernes 6 de marzo de 2026, aproximadamente a las 12:40, en el barrio Ko’ê Rory de la ciudad de Caaguazú. Se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero de manera inmediata.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía un vestido de color rosado y zapatillas negras. En cuanto a su descripción física, Rafaela es de contextura delgada, tiene cutis moreno, estatura media y el cabello de color negro.

Las autoridades de seguridad instan a la población a compartir esta información para facilitar las labores de búsqueda y localización que se encuentran actualmente en curso en todo el departamento y zonas aledañas.

Cualquier dato relevante debe ser comunicado de forma urgente al número telefónico 0986 760083. Asimismo, se encuentran habilitados los canales oficiales de emergencia a través del Sistema 911 de la Policía Nacional, la línea 130 del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, y el servicio Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.