Alerta MAFE: reportan desaparición de varias adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de varias adolescentes de entre 14 y 16 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Aracely Monserrath Vera Ayala, de 14 años, quien fue vista por última vez el 4 de marzo en la compañía Potrero Guazú de Santa Rosa, Misiones. Según los datos difundidos, la misma es de contextura física delgada, tez blanca, estatura baja, cabello rubio y ojos azules.

Lea más: “El criadazgo debe ser penado”, dice ministro de la Niñez

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Danna Mikaela Troche Martínez, de 15 años, quien fue vista por última vez el 2 de marzo en la calle Campo Vía, del asentamiento 24 de octubre en la compañía Isla Bogado. Danna es de contextura física delgada, estatura baja, cutis trigueño y cabello negro.

También fue reportada la desaparición de Yessica Beatriz Ovelar López, de 16 años, quien fue vista por última vez el 1 de marzo en el barrio San Antonio de la ciudad de Arroyos y Esteros. La misma es de contextura física delgada, cutis moreno, estatura mediana y cabello pelirrojo. Al momento de su desaparición vestía un conjunto de short y mini blusa celeste con estampado floreado y calzados blancos.

Lea más: Presencia de niños en la calle bajó un 40%, según Niñez

Otra menor de edad desaparecida es Milena Jazmín Jara Maidana, de 16 años, quien fue vista por última vez el 2 de marzo sobre las calles EE.UU. Casi Juan Pablo II, del barrio Mbocayaty en la ciudad de Ñemby. Milena es de contextura física delgada, cutis trigueño y estatura alta. Al momento de su desaparición vestía pantalón y campera de color negro y zapatillas blancas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En ambos casos se encuentra activada la Alerta MAFE que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.