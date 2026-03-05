Nacionales
05 de marzo de 2026 - 09:12

Alerta MAFE: reportan desaparición de varias adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minnna) y la Policía Nacional reportan la desaparición de varias adolescentes en distintas localidades del país. Como parte del protocolo de búsqueda de personas, ya está activada la Alerta MAFE con el fin de poner en marcha todos los mecanismos de difusión.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de varias adolescentes de entre 14 y 16 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Aracely Monserrath Vera Ayala, de 14 años, quien fue vista por última vez el 4 de marzo en la compañía Potrero Guazú de Santa Rosa, Misiones. Según los datos difundidos, la misma es de contextura física delgada, tez blanca, estatura baja, cabello rubio y ojos azules.

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Danna Mikaela Troche Martínez, de 15 años, quien fue vista por última vez el 2 de marzo en la calle Campo Vía, del asentamiento 24 de octubre en la compañía Isla Bogado. Danna es de contextura física delgada, estatura baja, cutis trigueño y cabello negro.

También fue reportada la desaparición de Yessica Beatriz Ovelar López, de 16 años, quien fue vista por última vez el 1 de marzo en el barrio San Antonio de la ciudad de Arroyos y Esteros. La misma es de contextura física delgada, cutis moreno, estatura mediana y cabello pelirrojo. Al momento de su desaparición vestía un conjunto de short y mini blusa celeste con estampado floreado y calzados blancos.

Otra menor de edad desaparecida es Milena Jazmín Jara Maidana, de 16 años, quien fue vista por última vez el 2 de marzo sobre las calles EE.UU. Casi Juan Pablo II, del barrio Mbocayaty en la ciudad de Ñemby. Milena es de contextura física delgada, cutis trigueño y estatura alta. Al momento de su desaparición vestía pantalón y campera de color negro y zapatillas blancas.

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En ambos casos se encuentra activada la Alerta MAFE que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.