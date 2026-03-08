Presunto feminicidio en Ypané: hallan a mujer sin vida a orillas del río Paraguay

Este domingo, la Policía Nacional reportó un hecho de presunto feminicidio en la ciudad de Ypané, donde el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años fue hallado a orillas del río Paraguay, en el barrio Tavarovy.

Segú el informe policial, el cuerpo de la mujer fue hallado con “aparentes rastros de golpes en el rostro y una herida cortante en el cuello”.

Bomberos voluntarios que intervinieron determinaron en el lugar del hallazgo que la víctima no tenía signos vitales.

Lea más: Prisión preventiva para sospechoso de matar a golpes a mujer en Asunción