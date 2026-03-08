Policiales
08 de marzo de 2026 - 17:46

Presunto feminicidio en Ypané: hallan a mujer sin vida a orillas del río Paraguay

Imagen de archivo.Lilian Acosta

El cuerpo sin vida de una mujer, que presentaba rastros de golpes y una herida cortante en el cuello, fue hallado hoy en la vía pública en la ciudad de Ypané, cerca del río Paraguay.

Por ABC Color

Este domingo, la Policía Nacional reportó un hecho de presunto feminicidio en la ciudad de Ypané, donde el cuerpo sin vida de una mujer de 40 años fue hallado a orillas del río Paraguay, en el barrio Tavarovy.

Segú el informe policial, el cuerpo de la mujer fue hallado con “aparentes rastros de golpes en el rostro y una herida cortante en el cuello”.

Bomberos voluntarios que intervinieron determinaron en el lugar del hallazgo que la víctima no tenía signos vitales.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.