Detienen a sospechoso de matar a golpes a una mujer el Bañado Tacumbú

El detenido fue identificado como Carlos Daniel Palacios Espinoza, de 26 años, quien cuenta con antecedentes por hurto agravado en el año 2024. El procedimiento fue realizado alrededor de las 13:30 sobre las calles Mar del Plata y Virgen del Luján, en una zona boscosa del barrio Tacumbú.

La víctima fue identificada como María Leticia Sánchez, de 33 años, domiciliada en el Bañado Tacumbú.

Según el informe policial de la Comisaría Segunda de Asunción, los agentes iniciaron las averiguaciones tras tomar conocimiento del caso a través de reportes periodísticos sobre el fallecimiento de la mujer en el Hospital General de Barrio Obrero, ocurrido el 5 de marzo.

Durante las pesquisas, los intervinientes recopilaron testimonios y analizaron imágenes de cámaras de circuito cerrado para identificar al presunto agresor.

Víctima habría identificado a su agresor

Un testigo clave relató a la Policía que en la madrugada del jueves, aproximadamente a las 04:30, la mujer llegó golpeando la puerta de una vivienda vecina en busca de ayuda.

El hombre señaló que junto con otro vecino auxiliaron a la víctima y la trasladaron en un motocarro hasta el Hospital General de Barrio Obrero.

De acuerdo con el testimonio recogido por los intervinientes, la mujer habría manifestado durante el traslado que fue agredida físicamente por un hombre conocido como “Moreno”.

Tras las verificaciones y el análisis de evidencias, los agentes identificaron al sospechoso como Carlos Daniel Palacios Espinoza, quien finalmente fue localizado y detenido en la vía pública.

Discusión por G. 2.000

“Se hizo un trabajo de inteligencia para llegar a este ciudadano. Pudimos aprehenderlo en una zona boscosa”, destacó el subcomisario Blas Espínola, de la comisaría segunda de Asunción.

El jefe policial indicó que, durante las averiguaciones en el barrio, los investigadores recogieron varios testimonios que apuntan a que tanto la víctima como el presunto agresor se encontraban en situación de calle y con problemas de adicción.

Según relataron testigos, minutos antes del ataque la mujer habría reclamado a Palacios Espinoza por el supuesto robo de G. 2.000, lo que desencadenó una discusión que terminó en violencia.

“Fue un problema de G. 2.000, dinero de la chica que Moreno agarró, ahí es donde ella se va y le ataca. Él reacciona y le tira en el piso. De ahí él se va y posteriormente ella le sigue de vuelta al ciudadano”, detalló Espínola.

De acuerdo con los testimonios recogidos por la Policía, tiempo después la mujer llegó gravemente golpeada hasta la vivienda de un vecino, donde pidió auxilio. El hombre la trasladó en un motocarro hasta el Hospital General de Barrio Obrero, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Sospechoso queda a disposición de la Fiscalía

El detenido fue trasladado hasta la sede policial para los procedimientos de rigor y el caso quedó a cargo del agente fiscal Joao Báez, de la Unidad Penal N.º 7 de la Fiscalía del Sector 1.

El representante del Ministerio Público dispuso que el sospechoso comparezca este sábadoante la Fiscalía, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de la mujer.