Altos: Defensa Animal decomisa un mono que estaba en cautiverio

El equipo de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal recibió una denuncia sobre un animal silvestre en cautiverio y por el reporte se dio una intervención en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera.

Al llegar a la zona se constató la presencia de un mono capuchino que, según la institución, presentaba un “comportamiento agresivo, signos de estrés y falta de cuidados”.

Por el caso, los funcionarios intervinientes decomisaron al animal para su traslado a un Centro de Cuidados Integrales y se espera que reciba atención veterinaria para su rehabilitación.

Mono será liberado

Tras su recuperación, se espera que el mono sea liberado en su hábitat natural y por este caso, Defensa Animal asegura haber iniciado las gestiones correspondientes para aplicar sanciones a los responsables, ya que no contaban con la autorización legal para la tenencia de fauna silvestre.

