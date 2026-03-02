Esto argumenta el director de Defensa Animal sobre nueva materia en escuelas

En comunicación con ABC Color este lunes, Héctor Rubín, titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, habló del recientemente anunciado plan de incorporar en la educación a nivel nacional enseñanzas sobre el cuidado de los animales.

Rubín argumentó que aún es muy prevalente la falta de educación y cultura que lleva al maltrato y abandono de los animales. Indicó, como ejemplo, que en algunas zonas del país sigue vigente la práctica de poner a crías de una camada no deseada en bolsas y enterrarlas o ahogarlas.

“La única forma de paliar el abandono y maltrato es la educación desde chicos, que entiendan el respeto a la vida, animales en general, no solo mascotas”, dijo.

Recordó que la Ley de Protección y Bienestar Animal designa a todos los animales, sean o no mascotas, como “seres sintientes”.

“Transmitir empatía”

Rubín admitió que introducir “paulatinamente” materias relacionadas al cuidado animal en la educación será complejo y opinó que “hay que empezar con programas para transmitir a los niños empatía” con actividades como llevar a los niños a conocer refugios de animales.

Agregó que es necesario que médicos veterinarios tengan participación en la elaboración de las políticas de educación contra el maltrato animal.