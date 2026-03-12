Capturan y expulsan a ganadero brasileño condenado por el asesinato de un policía federal

El capturado por homicidio y luego expulsado de nuestro paiís es Alessandro Meneghel, de 60 años de edad, un ganadero que llegó a ser presidente de la Sociedad Rural del Oeste, del estado de Paraná, Brasil.

El brasileño fue localizado en el barrio Karen Luana de la ciudad de Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

La operación fue efectuada por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, aunque con la información de inteligencia proporcionada por la Policía Federal (PF) de Brasil.

Tras su arresto, el ganadero fue llevado a Ciudad del Este, donde los antidrogas paraguayos lo entregaron a los federales brasileños, a través de la vía de la expulsión.

Condena por asesinato en Brasil

Alessandro Meneghel estaba refugiado en nuestro país desde 2025, cuando escapó de su país al quedar firme la condena de 29 años, 1 mes y 15 días de prisión que le impusieron por el asesinato a tiros del agente de la Policía Federal Alexandre Drummond Barbosa, ocurrido en 2012 frente a una discoteca de la ciudad de Cascavel, estado de Paraná.

El federal y el ganadero aparentemente tuvieron una pelea dentro del pub y al término de la fiesta este último atacó al primero con una pistola calibre 9 milímetros.

Alessandro Meneghel actuó en una camioneta con la que huyó de la escena, aunque después fue detenido.

Estuvo muchos años preso, cumpliendo la condena inicial de 34 años que le aplicaron, pero la sentencia después se redujo a 29 años.

Justamente, mientras esa reducción se debatía en estrados judiciales, el ganadero vino a Paraguay, hasta que ahora fue recapturado.