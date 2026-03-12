Menor volcó un vehículo con otros tres adolescentes en Ñemby

El accidente de tránsito ocurrió cerca de la medianoche del jueves, en la intersección de la avenida Acceso Sur y la calle Mariscal López, donde un vehículo terminó con las ruedas de costado luego de que su conductor perdiera el control varios metros antes del impacto final.

Según los datos proporcionados por los intervinientes y testigos, el rodado circulaba a una alta velocidad. Dante Babañoli, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ñemby, relató que el vehículo ya venía fuera de control desde unos 50 a 100 metros antes de volcar.

Lea más: Video: así fue el accidente mortal en el que falleció una suboficial de Policía

“Aparentemente las personas venían a una alta velocidad. Testigos nos comentaron que ya mucho antes perdieron el control hasta que el auto volcó y quedó de la manera en que se visualiza”, explicó el bombero.

Aparente consumo de alcohol y menores al volante

Dentro del habitáculo viajaban cuatro personas, todas ellas menores de edad. Según el reporte preliminar de los bomberos, el conductor, quien también es menor, se encontraba en evidente estado etílico.

A pesar de la aparatosidad del vuelco, ninguno de los adolescentes se encuentra en estado crítico, aunque sí sufrieron lesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe detalla que los cuatro ocupantes fueron asistidos y derivados al hospital más cercano.

Entre los heridos, una de las menores de edad manifestó fuertes dolores en la zona de la columna y en uno de los brazos debido a los golpes y contusiones sufridas durante el impacto.

Los voluntarios confirmaron que no hubo otros vehículos implicados en el accidente de tránsito.