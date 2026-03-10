Video: así fue el accidente fatal en el que falleció una suboficial de Policía

Juliana Carmona Isasi (21), suboficial de policía, falleció a consecuencia de un accidente de tránsito en el que tres vehículos fueron los involucrados.

Según el reporte policial, la mujer estaba a bordo de una moto como pasajera, con destino al Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos y Especiales de Asunción y de ahí pasaría a prestar servicios en la manifestación realizada por docentes afectados por la reforma de la Caja Fiscal.

La moto estaba al mando de Daniel Domingo Sanabria Álvarez (28), quien trabaja como conductor de la plataforma MotoBolt.

Según el relato del conductor de la moto, iban por la avenida Von Polesky, con dirección a la ciudad de Lambaré, detrás de una camioneta conducida por Ireneo Díaz Nardi (64), quien ingresó a la calle Tobati, motivo por el que Daniel Sanabria intentó esquivarlo, pero rozó a la camioneta, lo que lo desestabilizó y cayó con su pasajera al pavimento, donde la mujer fue arrollada por una unidad de transporte público al mando de Porfirio Gómez (57).

Suboficial murió en accidente de tránsito

El fiscal Pedro Clever dispuso la detención de todos los conductores, a quienes realizó la prueba de alcotest, los cuales arrojaron resultados negativos.

De acuerdo a lo que explicó el fiscal, el bus practicamente atropelló la cabeza de la mujer, lo que le produjo la muerte.

“Según lo que vemos en el circuito cerrado, el de la moto se iba detrás de otro vehículo que intentó hacer un adelantamiento, más o menos por el medio del carril e impacta la moto por el señalero trasero de esa camioneta, y eso hace que se caigan los dos, y la chica llevó la peor parte, porque prácticamente cayó debajo de la rueda del transporte de la línea 38″, detalló el fiscal.

Los choferes de la camioneta y del bus quedaron detenidos, así como también fueron incautados sus vehículos. Detalló que el conductor de la moto se golpeó el brazo y una parte de la rodilla, pero sus heridas no son graves.

Agregó que analizarán las imágenes de circuito cerrado para determinar si es que existe algún indicio de un hecho penal, considerando que el bus le causó la muerte al arrollarla, pero si no fuese por la maniobra de la camioneta, quizás tampoco la mujer hubiera sido arrollada.