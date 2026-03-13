Video: así fue la captura de Sebastián Marset en Bolivia

El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes en un operativo desarrollado en la zona del barrio Las Palmas, en Santa Cruz, Bolivia.

Marset tenía una base de operaciones en el departamento boliviano de Santa Cruz, a la cual se llegó mediante un trabajo largo y meticuloso que arrancó hace varias semanas, según reveló el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo.

El ministro destacó que la investigación se llevó adelante con absoluta discreción y sin divulgar información parcial que pudiera generar especulación.

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Operativo comenzó de madrugada

De acuerdo con el informe preliminar, la operación policial comenzó a las 03:00 de la madrugada.

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Se allanaron dos inmuebles de forma simultánea, denominados “A” y “B”. En el primero estaba escondido Marset, mientras que el segundo funcionaba como refugio del grupo de seguridad del uruguayo.

Según informaron autoridades bolivianas, previamente se alertó a los vecinos sobre el operativo para que pudieran resguardarse. Asimismo, las calles del barrio Las Palmas fueron cerradas y el sector quedó acordonado.

Vecino relató cómo se desarrolló el procedimiento

Un vecino relató al medio boliviano El Deber que la movilización policial comenzó incluso antes del horario oficial reportado por las autoridades. Según su testimonio, el despliegue arrancó a las 02:14.

Durante la operación, los intervinientes bloquearon el garaje de la vivienda donde se encontraban los soldados con un camión policial y les instaron a los criminales a entregarse.

Con la ayuda de drones, los agentes lograron detectar que en el interior del inmueble había cinco personas armadas, quienes estaban movilizándose para subirse a camionetas blindadas con las que pretendían huir.

Los soldados de Marset, según el vecino, respondieron solicitando la presencia de fiscales y de la prensa para poder entregarse. “‘Entréguense por las buenas, somos la Policía, no se hagan ejecutar’, les decía el coronel. Al final ya decían: ‘Marset, entregate’”, comentó el testigo.

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Cámaras registraron llegada de la Policía

Imágenes de cámaras de circuito cerrado de uno de los inmuebles, que apuntan hacia la calle, muestran una camioneta blanca de la Policía boliviana acompañada de una dotación de agentes.

En las grabaciones se observa a uno de los uniformados dirigirse al acceso de la vivienda, seguido posteriormente por otros agentes. La hora en ese momento marcaba las 03:04.

La Policía ingresó primeramente al edificio “B”, donde se encontraba la seguridad de Marset, y neutralizó a los soldados que estaban en el lugar.

La captura de Marset

Posteriormente, se procedió a la intervención de la vivienda donde estaba escondido el uruguayo, ubicada a unos ocho minutos del edificio donde se encontraba su grupo de seguridad.

“Se lo trata de manera respetuosa. No se ha recurrido a ninguna violencia ni física ni psicológica sobre él. Se le han tomado todas las medidas, como impresiones digitales. Él guardó silencio todo el tiempo”, relató el ministro.

Una vez concretada la captura, se hizo efectiva la orden de prisión emitida por la Justicia boliviana, además de la aplicación del protocolo ante el “sello rojo” de Interpol, que había solicitado una captura internacional del uruguayo.

Traslado a Estados Unidos en avión de la DEA

Finalmente, cerca de las 09:30 (hora paraguaya), Marset fue trasladado a Estados Unidos en un avión de la DEA desde el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz.

El ministro informó que el reporte divulgado corresponde a un informe preliminar y que los detalles más específicos del operativo serán dados a conocer en una conferencia prevista para esta tarde.

“Desde el Ministerio de Gobierno, conjuntamente con la Policía, a finales de la tarde, vamos a dar detalles muy específicos ya de lo que fue la operación”, mencionó.

Cuatro detenidos integraban su grupo de seguridad

Marset fue detenido junto a cuatro personas —tres hombres y una mujer— que conformaban su grupo de seguridad.

La Policía boliviana manejaba información de inteligencia que señalaba que el uruguayo era custodiado por seis soldados.

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Oviedo también resaltó que la participación de la DEA se limitó al traslado de Marset a Estados Unidos, descartando que agentes del país norteamericano hayan intervenido directamente durante el operativo de captura.

No obstante, no negó que hayan colaborado en trabajos de inteligencia que permitieron localizar al presunto narcotraficante.