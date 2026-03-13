Detienen a efectivo militar por intento de homicidio de dos personas en la capital de Misiones

Julio Romero, de 41 años, quien es efectivo militar que presta servicio en la Segunda División de Caballería, asentada en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, fue detenido por personal de la Comisaría Primera, tras tener una orden de captura en el marco de la causa penal “Supuesto Hecho Punible contra la Integridad Física (Lesión Grave)”.

El mismo fue denunciado por Miguel Ramírez y su hermano Víctor Gómez, por un supuesto hecho de tentativa de homicidio ocurrido en la madrugada del 26 de marzo en una bodega ubicada en el barrio Concepción de esta ciudad.

Lea más: Denuncian presunta tentativa de homicidio que involucra a un militar

Miguel Ramírez había relatado que se encontraba con su hermano compartiendo en el lugar mencionado, y en el transcurrir de las horas, llegó una mujer amiga de ellos, quien se acercó al militar con intención de hablarle. El mismo le levantó la voz. A raíz de eso, Ramírez intervino para defender a la mujer. Sin embargo, ya en horas de la madrugada, el militar Julio Romero, supuestamente alterado, dijo en guaraní “peape aikuaykata”. Escuchando dicha expresión, el hermano de Ramírez intervino para apaciguar las cosas, pero fueron agredidos por Romero con un arma blanca, hiriendo de una puñalada a Víctor Gómez en el bajo vientre y, al intentar defender a su hermano, Miguel Ramírez fue herido con dos puñaladas en ambos brazos.

La detención del personal militar se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público, adonde se presentó para una audiencia. Posteriormente, se realizó su traslado hasta la sede policial, tras una evaluación médica en el Hospital Regional de esta ciudad.

Según lo dispuesto por el Ministerio Público, el detenido permanecerá en la Comisaría en libre comunicación, a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y del Juzgado competente.