Investigan presunto homicidio tras hallazgo de cadáver en San Rafael del Paraná

Un poblador de la colonia Aurora del distrito de San Rafael del Paraná denunció el hallazgo del cadáver de su vecino, quien se encontraba a 100 metros en el fondo de su residencia. El reporte fue realizado a las 18:30 de este jueves.

Agentes de la Comisaría 96ª acudieron al lugar e identificaron al occiso. Se trataría de Pedro Edson Senn Johann (42). Según el informe, no registra antecedentes en el sistema informático de la Policía Nacional.

Los intervinientes convocaron a personal técnico del Departamento de Criminalística e informaron del caso al Ministerio Público.

Los investigadores indagarán ante un posible caso de homicidio, debido a que el hombre tenía heridas visibles en la cabeza.