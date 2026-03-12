Policiales
12 de marzo de 2026 - 10:39

Detienen a presunto microtraficante e incautan drogas en Cambyretá

Una comitiva fiscal-policial allanó una vivienda ubicada en el barrio Arroyo Porâ del distrito de Cambyretá, en el marco de la investigación de un foco de microtráfico de drogas. Detuvieron a un hombre de 30 años y en su poder hallaron supuesto clorhidrato de cocaína, distribuido en varias dosis, un cuaderno de anotaciones, un auto, dinero y otros indicios de la presunta comercialización ilegal de estupefacientes.

Por Sergio González

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Enrique Fornerón, encabezó un operativo acompañado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Arroyo Porâ de Cambyretá, en Itapúa, la mañana de este jueves a las 6:17.

Fue realizado en el marco de una investigación por supuesto microtráfico. El titular de la causa manifestó que recibieron denuncias de supuesta venta de estupefacientes en el lugar.

En el marco del procedimiento, se detuvo a Juan Ramón González Venialgo (30), a quien hallaron con 25 dosis de supuesto clorhidrato de cocaína, totalizando un peso de 29,3 g.

Los intervinientes explicaron que el allanamiento fue el resultado de un trabajo de seguimiento al movimiento del sindicado, ante las denuncias de que en ese lugar se vendían drogas.

Indicios de microtráfico

En el lugar fueron hallados otros elementos que relacionan al señalado con el presunto hecho de microtráfico. Incautaron una balanza digital de mano, un celular con tres chips y un automóvil Toyota Ist (2002), con matrícula NBN 298.

Además, otros elementos presuntamente vinculados con el negocio serían documentos y cuadernos con anotaciones varias y dinero en efectivo en varias denominaciones, que totalizó G. 168.000, 1.000 pesos chilenos y 20 reales.

El hombre fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y quedó a cargo del Ministerio Público.