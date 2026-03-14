Peatón murió atropellado sobre ruta PY06 en Obligado

Agentes policiales informaron sobre la muerte de un peatón que fue atropellado en la mañana de este sábado en el kilómetro 50 de la ruta PY06, en el distrito de Obligado en el departamento de Itapúa. Según el reporte policial, el siniestro ocurrió poco antes de las 6:00.

La víctima fue identificada como Epifanio Caballero (57 años), quien arrollado por un automóvil Toyota Vitz al mando de Leandro Miguel Martínez (28).

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Obligado llegaron al sitio para auxiliar a los involucrados y hallaron al peatón sin signos de vida a un costado del camino. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

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Iban a un retiro espiritual

Martínez declaró que él y la mujer que lo acompañaba estaban dirigiéndose a un retiro espiritual. Según su relato, el peatón apareció repentinamente sobre la ruta y el conductor no pudo evitar la colisión.

El agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Colonias Unidas, Héctor Garay, indicó que el joven fue sometido al alcotest con resultado negativo. Se aguardan resultados de toxicología post mortem para descartar que el peatón estuviera bajo los efectos del alcohol.