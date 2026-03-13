Ladrones apuntan a un mismo tipo de auto y generan preocupación en Itapúa

Agentes de la Comisaría 8ª informaron sobre una denuncia de supuesto hurto de un vehículo, que sería un Toyota Premio (2002) de color blanco, con matrícula CBD 421. El hecho se registró entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, del predio de una vivienda ubicada sobre la calle Basilisa Centurión y Bobi del barrio N° 3 del distrito de General Artigas, según el denunciante.

La víctima fue identificada como Jorge Gervacio Monzón Ayala (49), quien manifestó que dejó su rodado estacionado en su patio la noche del miércoles a las 22:00 y recién a las 7:00 del jueves se percató de que no estaba su automóvil en el sitio.

El agente fiscal de la causa, de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Rolando Ortega, explicó que varias son las hipótesis estudiadas con relación al caso. No obstante, manifestó una preocupación ante la secuencia de hechos relacionados con este tipo de rodado.

Los intervinientes no descartan la posible relación con una demanda del mercado negro de venta de vehículos, como también del propio crimen organizado.

Secuencia de hechos similares

El fiscal Ortega manifestó que los rodados involucrados en hechos similares podrían indicar que se podría tratar de un mismo grupo. En José Leandro Oviedo, el pasado lunes 2 de marzo, hubo dos intentos de hurtos de vehículos, un Toyota Premio y un Toyota Allion. En ninguno de los casos se concretó el hecho.

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El subjefe de la oficina regional del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, suboficial Aaron Solís, explicó que estos hechos pueden entenderse como una suerte de ensayo inclusive. Explicó, además, que hace tiempo no se dan tantos casos en simultáneo de hurto de un tipo de rodado.

El pasado 27 de febrero también sucedió un hecho similar, con el robo de un rodado de similares características, un Toyota Allion, en el distrito de Jesús, pero que fue abandonado en Nueva Alborada. Otro caso similar fue el hurto de un Toyota Premio el 4 de febrero, en Obligado, que fue utilizado en el atraco a Algisa, en Coronel Bogado, el pasado 10 de febrero.

Interés del crimen organizado

El uniformado explicó que este tipo de rodado, Toyota Allion/Premio, importado vía Chile, está en la mira de los grupos criminales. Entre los supuestos motivos, manifestó que son rodados potentes para una huida, pero pasan desapercibidos porque existen muchos en el parque automotor.

Además, un operativo realizado por el Departamento de Investigaciones investiga a la banda criminal que realizó el atraco al Banco Sudameris en Naranjal, el pasado 26 de febrero. Los detenidos serían oriundos de Itapúa, Caazapá y Alto Paraná.

También las instituciones de seguridad se encuentran con alerta roja, ante un reporte de inteligencia del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, que alerta sobre un supuesto plan de una banda para perpetrar un megaasalto contra la bóveda de la casa de cambios Yrendague de esta capital departamental de Alto Paraná.

Esto puede indicar que existe una “demanda” de grupos criminales de este tipo de rodados que son utilizados para la logística en este tipo de atracos, para posteriormente ser abandonados e incinerados.