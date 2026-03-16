¡Insólito! Subcomisario cae con una camioneta robada hace 48 horas en Foz de Yguazú

El nuevo caso en la Policía Nacional (PN) se desató en la mañana de este lunes, cuando agentes de la subcomisaría 52º de la fracción Piro’y de la ciudad de Minga Guazú detectaron sobre la Ruta PY02 una camioneta Toyota Hilux plateada, sin chapa, que circulaba de Ciudad del Este hacia Asunción.

El vehículo fue avistado en la zona del kilómetro 30, desde donde se desató una persecución hasta el kilómetro 55, correspondiente ya al distrito de Yguazú, siempre en el departamento de Alto Paraná.

Para sorpresa de los propios intervinientes, la Toyota Hilux era manejada por el subcomisario Wilson Adán Insfrán Ojeda, de 43 años, quien hasta ese momento era el jefe de la subcomisaría 10º del barrio Tres Fronteras del municipio de Presidente Franco, cuya jurisdicción abarca por ejemplo el nuevo Puente de la Integración.

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El jefe policial detenido aparentemente quiso utilizar su antigüedad para ser liberado, pero los suboficiales que lo atraparon se negaron y comunicaron inmediatamente la situación al jefe de Prevención y Seguridad de Alto Paraná, comisario principal Humberto Dionisio Galeano Orihuela, y este a su vez al director de Policía de Alto Paraná, comisario general Carlos Bartolome Acosta Amarilla.

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La camioneta habría sido robada hace dos días

La orden que provino desde Ciudad del Este para los policías intervinientes fue que trasladaran al subcomisario y al vehículo retenido hasta la subcomisaría 52º y que se comunicara el procedimiento a la fiscala Cinthia Elizabeth Leiva Cardozo.

La agente del Ministerio Público, por su lado, ordenó vía telefónica que el rodado fuera dejado en la subcomisaría y que el subcomisario acerque los documentos que en principio dijo tener.

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Sin embargo, datos extraoficiales conseguidos por la Policía dan cuenta de que aparentemente la camioneta que tenía el subcomisario Insfrán habría sido robada apenas hace dos días, es decir, el sábado último, en Foz de Yguazú, Brasil.

Como primera medida al respecto, el director de Policía de Alto Paraná ordenó la destitución de subcomisario Insfrán, aunque también ya intervino la Dirección General de Asuntos Internos.