Escándalo policial: camioneta robada fue localizada en Investigaciones, pero un policía huyó con ella

El hecho fue denunciado el lunes pasado en la Subcomisaría 3ª del barrio Santa Ana por el abogado Jonathan Gómez Nicolino, representante de la empresa Localiza Renta Car.

El profesional relató que los empleados de la empresa le informaron que la camioneta Jeep Compass Long, chasis N° 98867512MPKM39282, robada a mano armada en el 2023 en la ciudad brasileña de Paraguaçu, estado de San Pablo, se encontraba estacionada al costado del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, según el sistema de GPS.

Ante esta situación, Gómez solicitó apoyo de agentes de la Comisaría 7ª del barrio San José. Cuando llegaron los uniformados, observaron a un hombre de contextura mediana, calvo, con uniforme policial subir a la camioneta y huir.

En ese momento, cuando la patrullera de la 7ª se disponía a iniciar la persecución, supuestamente otra patrullera, del Departamento de Investigaciones, los interceptó y bloqueó el paso casi un minuto, lo que permitió la fuga del sospechoso.

“Se vio demasiado bien que era un policía y que salió del portón principal de Investigaciones”, aseguró Gómez.

El abogado relató que volvieron a activar el GPS, pero que aparentemente utilizaron un inhibidor, ya que no emitía señal. Afirmó además que desde la unidad policial intentaron “arreglar” la situación de manera amistosa, pero que él pidió que le entreguen la camioneta. Al no aparecer el vehículo, decidió denunciar el hecho.

Intentamos obtener la versión del comisario principal José María Delgado, jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes para referirse a esta nueva denuncia.

El comisario principal Mariano Sosa manifestó que, efectivamente, en la calle mencionada se encontraba estacionado un vehículo Jeep. En ese momento, cuando llegó la patrullera de la comisaría salió una persona, quien presume que sería personal policial por haber salido de la institución, y se retiró con el vehículo.

Sucesivas denuncias contra Investigaciones

El Departamento de Investigaciones de Alto Paraná arrastra un largo historial de denuncias que van desde extorsiones hasta secuestros y asaltos. El caso más reciente data de junio pasado, cuando se registraron dos denuncias simultáneas contra agentes de la misma unidad.

En uno de los episodios, los uniformados habrían secuestrado a un ciudadano brasileño y lo obligaron a transferir una camioneta. En el otro, un paraguayo denunció que fue retenido contra su voluntad, forzado a vender su vehículo y a entregar el dinero obtenido bajo amenazas.

A raíz del escándalo, la cúpula de Investigaciones fue removida. El entonces jefe, comisario principal Wilfrido Javier Maldonado, fue relevado del cargo y reemplazado por el comisario principal José María Delgado. Asimismo, el subjefe, comisario Francisco Talavera, fue sustituido por el comisario Hugo Sosa.