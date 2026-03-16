Refuerzan seguridad de la cárcel de Pedro Juan Caballero tras detección de plan de fuga masiva

Tras la requisa realizada en el pabellón del Primer Comando da Capital (PCC) de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, desde la Dirección de Policía de Amambay anunciaron que las medidas de seguridad han sido reforzadas.

“De hecho, tenemos una cobertura perimetral en el lugar, teniendo en cuenta la peligrosidad de esta gente (los internos), pero desde anoche hemos reforzado con personal táctico y de prevención. Vamos a seguir custodiando la penitenciaría, pero no la parte interna”, indicó el comisario principal Sergio Sosa, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de Amambay.

¿Tendría relación con la desaparición de las pistolas?

Consultado acerca del vínculo que puede existir entre la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero y la detección de un plan de fuga masiva, el comisario Sergio Sosa dijo desconocer dicho vínculo.

“No sé si hay una relación directa; no hemos podido todavía recuperar las armas”, indicó el jefe policial. Agregó que al cortar los barrotes (reja de una ventana), la única intención que tenían los internos era la de una fuga masiva, ya que tenían sábanas atadas para bajar de la planta alta.

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Este lunes, agentes policiales ingresaron en el pabellón del PCC de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero en el marco de una requisa tras el hallazgo de indicios de un plan de fuga masiva. Durante la intervención se incautó una importante cantidad de armas blancas, gran cantidad de chips de telefonía celular, bebidas alcohólicas, entre otros elementos prohibidos.

El recinto allanado alberga a unos 200 internos aproximadamente, todos miembros del grupo criminal de origen brasileño PCC.