Familiares entregan a la Policía al presunto asaltante de una farmacia en Luque

El detenido por el violento asalto a una farmacia de Luque ocurrido en la noche del domingo es Jeisson Fernando Bogado Acuña (27), quien fue entregado a las autoridades policiales por sus propios familiares, luego de que las imágenes del cobarde ataque a la empleada de la farmacia se viralizara en las redes sociales de la ciudad.

Bogado, quien fija residencia en Guajayvi casi Hernandarias del barrio Maramburé de Luque, tendría problemas de adicción, según indicaron fuentes policiales.

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Efectivos de la comisaría jurisdiccional relataron que el domingo alrededor de las 20:00, el sospechoso ingresó como un supuesto cliente a la sucursal de la farmacia Catedral, que está ubicada en la esquina de las calles Digno García y Santo Tomás del barrio Primavera.

Asaltante entró como un cliente más a la farmacia de Luque

Sin embargo, cuando el joven confirmó que el sitio no contaba con guardia de seguridad y no había otro cliente fue directo a la cajera Tamara Jazmín Leite Agüero, de 27 años, y le exigió la entrega de todo el dinero que había en la caja registradora, que serían unos G. 400.000.

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Sin embargo, la trabajadora se opuso tenazmente a entregar el dinero, por lo que el maleante comenzó a agredirla brutalmente, e incluso estuvo a punto de estrangularla.

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Finalmente, luego de un intenso forcejeo, el asaltante logró someter a la empleada, tomó el dinero y escapó del sitio.

Las imágenes del hecho se viralizaron en las redes sociales y los medios de prensa de la ciudad, lo que facilitó los trabajos de la Policía y ayer cuando los uniformados rodearon la casa del sospechoso, sus familiares lo entregaron a los agentes.