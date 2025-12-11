Solitario delincuente asaltó una farmacia en Cambyretá

Un hombre ingresó a una farmacia como un cliente y terminó asaltando a la cajera junto a la responsable del local, quienes estaban en el negocio a las 20:20 de este miércoles. El asaltante las habría amenazado con un arma de fuego, que tenía escondida en la cintura.

El atraco fue cometido en un negocio denominado “Farmacenter”, ubicado en el barrio San José del distrito de Cambyretá. Según la denuncia, el hombre vestía una remera blanca, pantalones negros y un quepis azul.

La denunciante es Rossana Mariel Rivas (34), encargada del lugar, quien refirió que se encontraba en la farmacia junto a la cajera en el momento en que llegó el asaltante.

Tras el hecho, el señalado como autor del robo se dio a la fuga a pie del local. Estimaron el valor de lo robado en G. 339.000, producto de la recaudación de la jornada.

El hecho fue informado al Ministerio Público y el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 51ª. Fueron convocados el personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística.

Inseguridad en Cambyretá

El distrito de Cambyretá es el segundo distrito más densamente poblado del departamento, y la 29ª a nivel nacional. Cuenta con 47.717 habitantes, según el Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La población se concentra en mayor medida en las fronteras con la capital departamental, Encarnación.

Cambyretá arrastra los problemas principales de la ciudad vecina con relación a la inseguridad. El principal flagelo tiene que ver con hurtos, robos y la circulación de drogas. Para la cobertura de seguridad, es uno de los distritos que cuenta con mayor cantidad de comisarías, por detrás de Encarnación y San Pedro del Paraná.

Existen siete comisarías, entre ellas la 116ª de Mujeres, que es la única especializada en todo el departamento. Las otras son las numeradas como 24ª, 41ª, 51ª, 68ª, 101ª y 115ª.

La creciente inseguridad destaca en esta comunidad por grandes crímenes violentos que tienen vínculos con esquemas de narcotráfico y crimen organizado, como el caso del libanés acribillado y quemado en Campichuelo, o el reciente homicidio de un cambista durante un intento de asalto en el barrio Las Carmelitas.