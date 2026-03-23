Sicariato en PJC: supuesto cómplice está imputado y sicarios estarían identificados

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, formuló imputación por homicidio en calidad de cómplice contra Daniel Icassatti Da Rosa (35), detenido el fin de semana durante un allanamiento a su domicilio ubicado a pocas cuadras del lugar del crimen. Los sicarios retiraron el arma homicida de la casa de Icassatti minutos antes del asesinato, dijo el representante del Ministerio Público.

Cantaluppi puntualizó que se llegó a esa conclusión tras dar seguimiento a las imágenes de circuito cerrado de la zona. Las declaraciones del ahora imputado condujeron a los investigadores a otro allanamiento que se efectuó este lunes en un lavadero ubicado en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero, mentó el funcionario.

Icassatti admitió que guardó el arma homicida?

De acuerdo con las manifestaciones del fiscal Andrés Cantaluppi, el detenido e imputado Daniel Icassatti Da Rosa habría admitido que guardó el arma finalmente utilizada por los sicarios para perpetrar el crimen de Edgar Gustavo Pereira, alias Bollo. Los datos brindados por Icassatti derivaron en un segundo allanamiento realizado este lunes en un lavadero ubicado en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero.

Dicha operación arrojó como resultado la incautación de un cartucho que contenía un cargador vacío; por esa razón, el fiscal dispuso que el propietario del establecimiento, cuya identidad no reveló, sea llevado a una sede policial “para averiguaciones”. Cantaluppi indicó que el sitio allanado este lunes es el lugar donde supuestamente trabajaron en algún momento quienes oficiaron como sicarios el sábado último.

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Sicarios están identificados?

Los investigadores siguen afanosamente las pistas de los autores materiales del crimen. Si bien la identidad de los supuestos autores no fue revelada, todo indica que los sicarios ya están identificados y se espera que sean capturados en las próximas horas.

Los investigadores también tratan de individualizar a quienes ordenaron el asesinato, según explicaron.

El sábado, en horas de la tarde, dos hombres llegaron a un lavadero ubicado en el barrio Guaraní y abrieron fuego contra Edgar Gustavo Pereira (36), alias Bollo, quien murió en el acto. Posteriormente huyeron del lugar con paradero desconocido. Horas después fue detenido uno de los supuestos cómplices, mientras sigue la búsqueda de los sicarios.