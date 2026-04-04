Un hombre muere baleado y sindican a su hijastro, un menor de edad, como principal sospechoso

La Dirección de Policía de Amambay intervino en un caso de homicidio en la tarde de este sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero; la víctima fue identificada como Pedro Rubén Merlo Alegre, de 37 años, cuyo cuerpo fue encontrado en su habitación sobre la cama, con una herida de bala.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones del Cementerio San Carlos del barrio General Genes de esta capital departamental. Las circunstancias exactas del hecho aún no fueron reveladas por los investigadores.

Un hijastro es el principal sospechoso, según la Policía

Tras el hecho intervinieron agentes de la Policía Nacional a través de la Dirección de Amambay, a cargo del comisario Sergio Sosa para recabar más datos y cumplir con el procedimiento de rigor. Posteriormente, informaron que el principal sospechoso es un adolescente de 17 años, hijastro de la víctima, pero no detallaron qué elementos motivan la sospecha hacia el mismo.

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El caso quedó a cargo del fiscal de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez para dar continuidad a las tareas investigativas.