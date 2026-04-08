Dictan condena por sicariato en Pedro Juan Caballero: quince años de cárcel para el “piloto”

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay emitió sentencia condenatoria el martes último contra Pablo Alberto Vázquez Jara (33), quien fue acusado por homicidio doloso en el marco de un proceso penal por un caso de sicariato ocurrido en el 2022 en Pedro Juan Caballero y en el que resultó víctima un mecánico de 40 años de edad identificado como Alexis Fernández. El colegiado presidido por el juez Mario Peralta e integrado además por las magistradas Marcelina Quintana y Librada Peralta impuso 15 años de pena privativa de libertad para el sentenciado.

En su momento, Vázquez Jara ofició como conductor de la motocicleta en la que también se encontraba Luis Miguel Cabrera Benítez, quien actuó como gatillero para acabar con la vida de la víctima.

La acción penal en el marco del proceso estuvo a cargo de la fiscala Reinalda Palacios, quien se mostró conforme con el fallo, pese a que había solicitado 18 años de cárcel para el acusado.

Fundamento del tribunal

El tribunal que juzgó y condenó al acusado Vázquez Jara argumenta que, si bien el disparo fatal fue efectuado por otro individuo, se consideró relevante el rol desempeñado por quien conducía la motocicleta utilizada en el hecho. Puntualiza que “su intervención no se limitó a una presencia circunstancial, sino que formó parte de una dinámica coordinada, facilitando tanto la ejecución como la huida posterior”.

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Los antecedentes del caso

El 6 de mayo de 2022, aproximadamente a las 11:00, dos hombres que circulaban en una motocicleta atacaron a tiros y asesinaron al mecánico Alexis Fernández, quien se encontraba sobre la vereda de su taller ubicado en el barrio Mariscal Estigarribia cuando fue sorprendido por los sicarios. Posteriormente, ambos fueron detenidos tras una persecución por varias calles de la ciudad y remitidos a la cárcel.

El que habría actuado como gatillero, identificado como Luis Miguel Cabrera Benítez, se enfermó y murió en su lugar de reclusión el año pasado, mientras que Pablo Alberto Vázquez Jara permaneció en prisión hasta que finalmente lo condenaron.