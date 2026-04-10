Asaltan hacienda en busca del producto de una venta que todavía no se hizo

Las víctimas del violento golpe fueron el hacendado Neville Holder Kennedy Otazú (83), su esposa María Gaciela Giménez de Kennedy (70), sus hijos Meibel Kennedy Giménez (47) y John Neville Kennedy (37).

De acuerdo con el relato de los investigadores, poco antes de las 19:00 del jueves, dos de los maleantes ingresaron a través del frente de la propiedad, mientras que los otros dos por la parte posterior.

La víctimas fueron reducidas y maniatadas en el interior de la casa, donde fueron interrogadas, de a uno, sobre los G. 300.000.000, producto de la venta de una importante cantidad de novillos, negocio que los maleantes creían que había sido ejecutado en la mañana de ese día.

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Pero cuando las víctimas pudieron demostrar a los intrusos que la venta se pospuso para los próximos días, los desconocidos comenzaron a juntar todos los objetos de valor, armas de fuego y cuchillos de caza, más los US$ 8.000 y los G. 10.000.000 con los que escaparon del sitio.

Tras liberarse no salieron de la casa

Una de las víctimas logró zafarse de sus ataduras recién a las 21:30, luego desató a los demás miembros de su familia, pero no salieron de la residencia por miedo y tampoco pudieron comunicarse con la autoridades ya que se quedaron sin teléfonos.

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Recién a la mañana de hoy, efectivos de la comisaría jurisdiccional y efectivos del departamento de Investigaciones fueron alertados de lo ocurrido, acudieron al sitio para levantar evidencias y tomar datos que puedan servir en la investigación del hecho.