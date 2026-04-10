Detienen a un hombre por agredir a su pareja y a su hijo menor en Mbocayaty

Según el informe policial, el hecho de violencia intrafamiliar fue reportado mediante una llamada telefónica realizada por la mujer, quien solicitó auxilio tras un incidente ocurrido en su domicilio.

Personal de la Comisaría 9ª Mbocayaty acudió al lugar bajo la dirección de la comisario principal Lilian Morínigo, donde tomaron contacto con la denunciante. De acuerdo con su manifestación, el hombre habría llegado a la vivienda en aparente estado de ebriedad y se produjo un episodio de agresión física.

La mujer refirió haber recibido golpes y patadas por parte del agresor, además de haber sido ahorcada y arremetida contra una pared, lo que le ocasionó varias lesiones. Además, señaló que su hijo menor también fue atacado por su padre.

Lea más: Intento de fuga termina mal: asaltante se “autodisparó” con arma casera en Luque

Los intervinientes procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial de la ciudad para los procedimientos de rigor. Posteriormente, el hombre fue sometido al alcotest, cuyo resultado fue positivo con concentración en sangre de 0.228 mg/l.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Martín Escalada, quien dispuso su traslado, previa evaluación médica, a la Comisaría 5ª Ybaroty de Villarrica, donde permanece a disposición del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tanto la denunciante como su hijo fueron derivados al Hospital Regional de Villarrica para su inspección médica.