Imputan a un padre por deuda de casi G. 12 millones en prestación alimentaria

La agente fiscal Lourdes Bobadilla, titular de la Unidad Penal n.° 3 de Ñemby, formuló una imputación formal contra un hombre por el supuesto hecho de incumplimiento del deber legal alimentario.

El procesado, según la investigación, ignoró sistemáticamente el mandato de un juzgado para sostener las necesidades básicas de su hija.

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El Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Lambaré, dictó en octubre de 2025 que el hombre debía depositar mensualmente la suma de G. 724.762. Sin embargo, las cuotas nunca llegaron a completarse.

A la fecha, el cálculo de las cuotas impagas arroja una cifra acumulada que asciende a G. 11.845.716.

Medidas para evitar la fuga

A pesar de la gravedad del incumplimiento, la representación fiscal optó por solicitar medidas alternativas a la prisión en esta etapa del proceso. Esto significa que el imputado podrá seguir el juicio en libertad, pero bajo reglas de conducta.

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Tendrá la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado para firmar el libro de actas.

La prohibición de salir del país para garantizar que no eluda la acción de la justicia.

No podrá mudar su residencia sin avisar previamente al juez.

El incumplimiento de estas reglas podría derivar en una orden de captura y la remisión directa a un centro penitenciario.