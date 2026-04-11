Caazapá: investigan presunta estafa en traslado de millonaria carga de hierro

Una empresa de Asunción denunció el desvío de una importante carga de varillas de hierro y alambres que tenía como destino la ciudad de Obligado, en el departamento Itapúa. El envío, inicialmente confiado a una transportadora con la que operan habitualmente, fue tercerizado a otra firma por motivos aún no esclarecidos.

Durante el trayecto, el conductor del camión subcontratado afirmó haber recibido una llamada telefónica en la que se le ordenaba cambiar el destino hacia la ciudad de Yuty, en el departamento de Caazapá. El chofer cumplió la indicación y, ya en el punto señalado, encontró una grúa y otro camión esperando para realizar el trasbordo de la carga.

Antes de retirarse, el conductor dejó constancia de lo ocurrido mediante fotografías y el envío de su ubicación a su superior.

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Trasbordo y rastreo: cómo se llegó hasta San Juan Nepomuceno

Al notar que la carga no llegaba a destino, el propietario realizó la denuncia ante la Comisaría 15ª de Asunción. Con los datos aportados por el chofer, especialmente sobre el lugar del trasbordo, agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles iniciaron el seguimiento del caso.

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Las averiguaciones permitieron confirmar que la mercadería fue trasladada desde Yuty hasta la ciudad de San Juan Nepomuceno. Allí, los intervinientes localizaron el camión que transportaba la carga y procedieron a su incautación.

El operativo se realizó ayer, alrededor de las 20:00, y culminó con la detención de dos personas señaladas como presuntos responsables.

Detenidos e incautaciones en el operativo

Los aprehendidos fueron identificados como Ismael Ramírez González (49) y Aldo Cubas Morel (28). Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, fue incautado un tractocamión con semirremolque que contenía la carga de varillas y alambres. El vehículo figura a nombre de terceros, cuyos datos también fueron incorporados a la investigación.

El jefe de Investigaciones de Caazapá de la Policía Nacional, comisario Blas Fernández informó: “Lo que tenemos hasta ahora es la recuperación de la carga, la incautación del tractocamión que trajo esta carga desde Yuty y la detención de su dueño”.

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Sospecha de filtración en la cadena de transporte

Los investigadores manejan la hipótesis de que la información sobre el traslado de la carga pudo haberse filtrado en algún punto de la cadena logística, lo que habría facilitado el desvío.

El comisario Fernández indicó que el caso continúa en etapa investigativa a fin de determinar la participación de otros posibles implicados y esclarecer cómo se originó la supuesta maniobra de estafa.