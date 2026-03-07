¡Atención! Replican web de ABC para promover plataforma con aparentes fines de estafa

El mensaje que está circulando en grupos de WhatsApp contiene un enlace que dirige a una página que a simple vista parece ser la de ABC; sin embargo, al mirar la parte superior, se puede distinguir que no corresponde a nuestro sitio. El artículo en cuestión se titula “Revolución en los ingresos de Paraguay: Martin Burt y Manuel Ferreira presentan VistaAI Global como el camino a la dignidad financiera”.

A lo largo de la nota promocionan el proyecto VistaAI Global como una “herramienta de lucha contra la desigualdad económica en este 2026”. Señalan que el objetivo es brindar la oportunidad de multiplicar ahorros en un “guaraní sólido” usando el poder de los mercados mundiales y la inteligencia artificial.

Lea más: Alertan sobre intentos de fraude vía WhatsApp: Policía pide precaución

Al final de la nota se pueden cargar los datos del interesado que posteriormente recibirá un formulario y la comunicación de un “personal que ayudará a activar la cuenta” y se aclara que el monto mínimo a depositar es de G. 1.000.000 y el “primer pago se recibirá en una semana”.

Para respaldar el proyecto, comparten las supuestas citas de los expertos paraguayos, así como de una usuaria de la herramienta que asegura haber obtenido G. 15 millones en las primeras dos semanas.

Lea más: Cómo detectar si espían tu celular y qué hacer para protegerte

Los promotores de esta aparente estafa a través de inversiones buscan conseguir credibilidad, no solo usando indebidamente los nombres de Manuel Ferreira y Martín Burt, sino replicando casi fielmente la web de ABC, usando incluso el apartado de los comentarios al final de la página, todos ellos invitando a utilizar la plataforma.