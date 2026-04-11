Imputan a “Jyva karẽ” por asalto tipo comando contra uno de los D’Ecclesiis

El imputado por asalto es Cristhian Rubén Acosta Rivas, de 35 años, alias Jyva karẽ, por la forma de su brazo izquierdo, o también Cristhian Guaraní, por su fanatismo por el club Guaraní.

El proceso abierto en su contra es por robo agravado en banda y es impulsado por el fiscal de Asunción, Juan Marcelo De Jesús García de Zúñiga Colmán.

Jyva karẽ fue capturado ayer por policías del Departamento de Investigaciones de Asunción, en un allanamiento que se hizo en la zona del barrio Bella Vista, también conocido como barrio Chiquito.

Según los intervinientes, Jyva karẽ admitió haber participado en el asalto del 9 de diciembre de 2025 en el edificio Fortaleza Boggiani, situado en la avenida Boggiani esquina R. I. 3 Corrales de la capital.

Cuando eso, un grupo tipo comando tomó por asalto el edificio. Llamativamente, los delincuentes ya tenían el control del portón eléctrico, por lo que entraron fácilmente y después tomaron de rehenes a los guardias de seguridad, uno de los cuales es sospechoso de haber colaborado con la gavilla.

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Posteriormente, cinco de los asaltantes que se hicieron pasar justamente por policías de Investigaciones irrumpieron en el departamento ocupado por el empresario Miguel Ángel D’Ecclesiis Ferreira, de 59 años, en el piso 24 del edificio. La víctima supuestamente se dedica al rubro de la importación de mercaderías.

En los videos del hecho, se observa a uno de los falsos policías que guiaba a los demás hasta el departamento de D’Ecclesiis, ya que aparentemente era el que manejaba la información más precisa sobre el objetivo del grupo.

Lesión traumática y tatuajes

Un detalle particular notado por los investigadores al analizar los videos del golpe fue que ese asaltante que orientaba a sus cómplices tiene una irregularidad en el brazo izquierdo, como una especie de lesión traumática.

También pillaron que tiene tatuajes puntuales y una característica peculiar en el ojo derecho.

Todos estos elementos llevaron a los investigadores a identificar al ahora detenido, Cristhian Rubén Acosta Rivas, quien precisamente tiene la malformación en el brazo y las otras características señaladas.

De hecho, cuando fue detenido, el sospechoso “cantó” todos los detalles del robo, delatando incluso a los demás miembros de la banda, que en realidad también ya habían sido identificados antes por los mismos policías, que incluso ya llegaron a hacer allanamientos en busca de esos otros sospechosos.

Aunque el botín declarado por la víctima fue supuestamente de solo G. 65 millones y joyas, el ahora detenido dijo que al menos a él le tocaron G. 60 millones y US$ 10 mil.

El juez penal de Garantías de turno en Atención Permanente de Asunción debe decidir hoy si envía a la cárcel a Jyva karẽ, como pidió la Fiscalía.

Enfrentamiento y muerte

Cristhian Rubén Acosta Rivas, alias Jyva karẽ o Cristhian Guaraní, sufrió la severa lesión en el brazo y además un balazo en el cuello en la noche del 25 de abril de 2020, cuando él y su cómplice Willian David Acosta Estigarribia, en ese momento de 20 años de edad, se enfrentaron contra policías del Grupo Lince en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque.

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Los dos sospechosos circulaban en una motocicleta Kenton roja con la cual intentaron escapar de los uniformados.

Durante la persecución, Cristhian fue derribado a tiros y capturado herido, pero Willian resultó abatido.