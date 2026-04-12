Rescatan a niña indígena, de dos años, de un presunto violador

La víctima, quien apenas está dando los primeros pasos, dormía profundamente en la madrugada del sábado junto a la mamá y el resto de sus hermanos a la vera de la ruta PY02, en el kilómetro 217, zona de J. Eulogio Estigarribia.

Fue en ese momento que apareció en la zona el presunto violador serial identificado como Ramón Coronel Acosta (40), también de la parcialidad Mbya Guaraní, oriundo de la localidad de Paso Yobái, en el departamento del Guairá.

Acosta no cuenta con documentos de identidad, no tiene paradero fijo y deambula entre los departamentos del Guairá, Caaguazú y Alto Paraná. El hombre cuenta con un largo historial de abusos sexuales contra menores de edad, según la Policía.

Cuando el sospechoso vio a los niños que estaban durmiendo junto a su mamá en plena vereda, se acercó al grupo, y tras mirar fijamente se agachó, tomó entre sus brazos a la niña y se alejó rápidamente del sitio.

La madre recién se percató de lo que había ocurrido horas después cuando se despertó y efectuó la denuncia en la oficina de guardia de la comisaría 12 de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia minutos antes de las 08:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde ese momento efectivos policiales de varias unidades comenzaron a operar en forma conjunta bajo el mando del comisario principal Jorgge; el primer objetivo fue conseguir imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Angustia al ver imágenes de circuito cerrado

Las imágenes del presunto depravado corriendo con la niña en brazos hacia la penumbra sembró la angustia entre los oficiales, ya que algunos al parecer lograron identificar al hombre y sabían de sus antecedentes en el departamento del Alto Paraná.

De inmediato priorizaron la búsqueda de la criatura, con toda la tecnología e informantes disponibles al alcance, también comenzaron a revisar todas las casas y casillas abandonadas a lo largo de la ruta, que ahora sirven como guarida de adictos.

Fue así que alrededor de las 23:45 del mismo sábado, un grupo de uniformados encontró a la beba durmiendo junto con su raptor, en una casilla precaria ubicada en el kilómetro 220 de la PY02.

Inmediatamente la niña fue tomada por oficiales femeninas que estaban en la operación, mientras que el presunto depravado fue detenido y llevado a la comisaría jurisdiccional. Según los forenses del Ministerio Público, la beba no sufrió agresión sexual y tampoco presentaba lesiones, informaron fuentes de la Policía.